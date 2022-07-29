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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Samsun'da sokakta kadını defalarca bıçakladı! "Bana yanlış yaptı!"
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Sokakta kadını defalarca bıçakladı! "Bana yanlış yaptı!"

Samsun’un Bafra ilçesinde caddenin ortasında Nermin K.'yi (38), beş yerinden bıçaklayan Orhan B. kaçamadan yakalandı. Gözaltına alınan zanlının, "Bana yanlış yaptı bıçakladım" dediği öğrenildi.

Son dakika: Samsun'da sokakta kadını defalarca bıçakladı!
Sokakta kadını defalarca bıçakladı! "Bana yanlış yaptı!"
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İHA

Samsun'un Bafra ilçesindeki Mayıs Caddesi Tütün Müzesi'nin önünde, insanları şoke eden bir olay meydana geldi.

CADDENİN ORTASINDA 5 BIÇAK DARBESİ

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, Orhan B., cadde ortasında Nermin K.'yi (38) 5 yerinden bıçakladı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sırada olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Orhan B.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

AĞIR YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Nermin K., 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın, hayati tehlike kaydıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

"BANA YANLIŞ YAPTI BIÇAKLADIM"

Gözaltına alınan zanlının, "Bana yanlış yaptı bıçakladım" dediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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