Samsun'un Bafra ilçesindeki Mayıs Caddesi Tütün Müzesi'nin önünde, insanları şoke eden bir olay meydana geldi.
CADDENİN ORTASINDA 5 BIÇAK DARBESİ
İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, Orhan B., cadde ortasında Nermin K.'yi (38) 5 yerinden bıçakladı.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sırada olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Orhan B.’yi yakalayarak gözaltına aldı.
AĞIR YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI
Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Nermin K., 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın, hayati tehlike kaydıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
"BANA YANLIŞ YAPTI BIÇAKLADIM"
Gözaltına alınan zanlının, "Bana yanlış yaptı bıçakladım" dediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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