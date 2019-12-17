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HaberlerGündemSON DAKİKA ŞOKE EDEN OLAY! Torbacıdan Uzi ve Kalaşnikof çıktı!

Şoke eden olay! Torbacıdan Uzi ve Kalaşnikof çıktı!

İstanbul'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, "Torbacı" olarak bilinen kişilere dağıtılmak üzere hazırlanan 291 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve suikast silahı olarak bilinen Uzi tabancanın ele geçirilmesi üzerine jandarma ekipleri çok yönlü soruşturma başlattı

uyuşturucu operasyonu
DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri A.Ş.'nin yurtdışından getirdiği uyuşturucuyu Fatih, Küçükçekmece, Bakırköy, Avcılar, Esenyurt ve Büyükçekmece'deki torbacılara dağıtma hazırlığında olduğunu belirledi.

290 KİLO 'SKUNK' UYUŞTURUCU ELE GEÇTİ

DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan eve baskın yapıldı. Şüpheli gözaltına alınırken uyuşturucu madde arama köpeği "Vadi"nin de katılımıyla arama yapıldı. Odalarda bulunan baza altlarına saklanmış 290 kilo 'Skunk' adlı uyuşturucu bulundu.

1 KİLO EROİN VE 5 BİN DE HAP BULUNDU

Sonrasında evin hemen hemen her yerine saklanmış 1 kilo eroin, 5 bin uyuşturucu hap, kalaşnikof silah, Uzi tipi makinalı tabanca ve bir tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu deposu olarak kullanılan evde; kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve suikast silahı olarak bilinen Uzi tabancanın ele geçirilmesi üzerine jandarma ekipleri çok yönlü soruşturma başlattı.

BİR ZANLI TUTUKLANDI

Yakalanan A.Ş., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bağlantılı olduğu kişilere yönelik çok yönlü araştırma ve soruşturmaya devam ediliyor.

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