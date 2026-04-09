        Son dakika: Yusuf Güney gözaltına alındı

        Son dakika: Yusuf Güney gözaltına alındı

        Şarkıcı Yusuf Güney de "uyuşturucuya özendirme" suçu kapsamında İstanbul Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltında. Yusuf Güney'in Youtube kanalında Ayahuska çayını özendirdiği, bu çayın içerisinde yasaklı DMT maddesi olması nedeniyle gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

        Giriş: 09.04.2026 - 13:21 Güncelleme:
        Yusuf Güney gözaltına alındı

        Dijital platformda yayınlanan bir programa konuk olan ve içerisinde yasaklı madde bulunan Ayahuska çayına özendirici açıklamalarda bulunan Yusuf Güney, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, bir dijital platformda yayınlanan programa konuk olan Yusuf Güney, Ayahuska çayına özendirici açıklamaları sonrası gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, söz konusu içeriklerde bahsi geçen Ayahuska çayının içerisinde bulunan DMT maddesinin, 2313 sayılı Kanun kapsamında yasaklı maddeler arasında yer aldığı öğrenildi.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Yusuf Güney’in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

