'Friends' dizisi yıldızı Matthew Perry'nin 2024'teki ölümünde rolü olduğu kanıtlanan 'Ketamin Kraliçesi' lakaplı uyuşturucu satıcısı Jasveen Sangha, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sangha, geçen yıl Perry'ye ölümcül dozda uyuşturucu sattığı suçunu kabul etmişti.

Sangha, davada suçunu kabul ederek anlaşma yoluna giden beşinci sanık oldu ve en ağır cezayı aldı.

65 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Sangha, dünkü duruşmada, yaptıklarından dolayı utanç duyduğunu söyleyerek, "Bunlar hata değildi. Korkunç kararlardı. Bu kararların insanların hayatlarını, ailelerinin ve arkadaşlarının hayatlarını paramparça ettiğini kabul ediyorum" dedi.

Amerikalı oyuncu Mathew Perry, Ekim 2023'te 54 yaşında hayatını kaybetti. Yetkililer, ölümünün birincil nedeninin cerrahi anestezi ilacı ketamin olduğuna karar verdi. Yıllarca bağımlılıkla mücadele eden oyuncu, daha önce depresyon tedavisi için yasal dozda ketamin kullanmıştı. Ancak Perry'nin doktoru, istediği miktarda ilacı vermeyi reddetti ve o da ilacı başka kaynaklardan temin etti.

Yetkililer olayla bağlantılı olarak beş kişiyi suçladı: İki doktor, Salvador Plasencia ve Mark Chavez; aktörün ölümünden önce ona uyuşturucu enjekte eden asistanı Kenneth Iwamasa; Perry'nin bir tanıdığı olan Erik Fleming ve Jasveen Sangha.

DOKTORUNA 2,5 HAPİS

Doktorlar Perry'nin ölümüne neden olan ketamini temin etmemişti. Ancak Dr. Salvador Plasencia, 2023'te ünlü oyuncunun ölümüne yol açan reçeteli sakinleştirici ilacı, yasa dışı şekilde temin etmesiyle ilgili olarak, dört ağır suçlamadan dolayı 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmış, 2,5 yıl hapis cezası almıştı.

42 yaşındaki uyuşturucu satıcısı Jasveen Sangha, oyuncuya ölümünden önce yaklaşık 50 şişe ketamin sağladığını itiraf ederken, Fleming aracı rolü üstlenmişti.

Sangha, savunmasında, 2019'dan beri Kuzey Hollywood'daki evinden uyuşturucu dağıttığını itiraf etti. Ayrıca, 2019'da uyuşturucuyu satın aldıktan kısa süre sonra ölen 33 yaşındaki Cody McLaury'ye ve Perry'ye ketamin sattığını ve ölümlerini öğrendikten sonra da uyuşturucu satmaya devam ettiğini söyledi.

UYUŞTURUCU SATIŞINA AÇGÖZLÜLÜK SUÇLAMASI

Savcılık mahkeme belgelerinde, "Sanığın eylemleri soğukkanlılık ve hayata karşı kayıtsızlık göstermektedir. Kârı insanlardan üstün tutmuş ve eylemleri mağdurların ailelerine ve sevdiklerine büyük acı vermiştir" ifadelerine yer verdi.

Savcılar, Sangha'nın ayrıcalıklı bir geçmişe sahip olduğunu, saygın bir üniversitede eğitim gördüğünü ve yüksek lisans derecesi aldığını, uyuşturucu satmaya ise açgözlülük, şöhrete erişim için yöneldiğini savundu.

Savunma tarafı ise Sangha'nın sorumluluğu kabul ettiğini ve davranışını küçümsemediğini savundu. Sangha'nın suç geçmişi olmadığını ve cezaevindeyken rehabilitasyon programlarına katıldığını söyleyen savunma avukatları, cezasını çekmiş sayılarak serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Perry ailesi üyeleri ise, Sangha'nın en ağır cezayı almasını talep ederek, verdiği acının geri döndürülemez olduğunu belirtti.

Ünlü aktörün üvey annesi Debbie Perry, mahkemede yaptığı açıklamada, "Lütfen bu kalpsiz kadına en ağır hapis cezasını verin ki bizimki gibi başka ailelere zarar veremesin" dedi.

Perry'nin üvey babası Keith Morrison, kendisinin ve aktörün annesi Suzanne'ın her gün ezici bir üzüntü ve keder içinde kaldıklarını söyledi.