Sörloth'tan flaş Beşiktaş açıklaması!

Sezon başından Leipzig'den satın alma opsiyonuyla Real Sociedad'a transfer olan Norveçli golcü Alexander Sörloth, İspanyol basınından Noticias de Gipuzkoa isimli siteye açıklamalarda bulundu. Norveçli oyuncu, Beşiktaş ve transfer konusunda çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Sörloth'un sözleri:

-Real Sociedad'da devam edecek misin?

Sörloth: "Bilmiyorum, bunu sezon sonuna bırakacağım. Şu anda bunu düşünmüyorum, sadece iyi antrenman yapmak ve kulüp için en iyisini yapmakla ilgileniyorum. Dikkatimi dağıtmak istemiyorum, şu anda odaklandığım şey oynamak ve elimden gelenin en iyisini yapmak. Tüm bunlarla ilgilenen menajerlerim, %100 futbola, oynamaya ve gol atmaya odaklanmak istiyorum. Sezondan sonra konuşup neler olacağını göreceğiz."

-Leipzig ile görüştün mü?

Sörloth: "Bilmiyorum, sadece futbol oynamak istiyorum. Gerisini benim ajansım halledecek. Real'e odaklandım ve mümkün olduğunca yardım ediyorum."

- Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı seni bir öncelik olarak görüyor. Ne düşünüyorsun?

Sörloth: "Hiç bir fikrim yoktu. Onu görmedim. Bu tür haberlerle vakit kaybetmek istemiyorum. Israr ediyorum, sezon sonunda konuşacağız. Transfer konusu menajerlerimin yürüttüğü bir olay. Bir fikrim yok."

15 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU

2019-2020 sezonunda Trabzonspor forması giyen ve Süper Lig'de gol kralı olan Sörloth, 20 milyon Euro bedelle Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer oldu. Geçtiğimiz sezon Leipzig'de bekleneni veremeyen Norveçli yıldız sezon başında 15 milyon Euro satın alma opsiyonuyla La Liga ekiplerinden Real Sociedad'a kiralanmıştı.