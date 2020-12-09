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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Sosyal medya fenomenine mağazada şok!
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Sosyal medya fenomenine alışveriş sırasında şok!

Sosyal medya fenomeni Hakan Kakız, Şişli Nişantaşı'ndaki bir mağazada alışveriş yaptığı esnada hırsız şoku yaşadı. Kakız'ın alışveriş sırasında tezgah üzerine bıraktığı çantası çalındı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı. Şikâyet üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, eşkalini belirledikleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı

Son dakika: Sosyal medya fenomenine mağazada şok!
Sosyal medya fenomenine mağazada şok!
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İHA

Sosyal medya fenomeni Hakan Kakız'ın Şişli Nişantaşı’daki bir mağazada alışveriş yaptığı esnada bir şahıs tarafından kol çantası çalındı. Kakız şikâyetçi olurken, hırsızlık anları mağazanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Şişli Nişantaşı’ndaki bir mağazada meydana geldi. İHA'nın haberine göre, sosyal medya fenomeni Hakan Kakız, akşamüstü semtteki bir mağaza gitti. İçeride alışveriş yapan Kakız, elbise denemek için içerisinde yaklaşık 6 bin lira, cep telefonu ve kimlik ile banka kartlarının bulunduğu cüzdanın olduğu çantasını koltuğa bıraktı.

O esnada mağazaya giren bir şahıs, Kakız’ın çantayı bırakmasını fırsat bilerek koltuğa yaklaştı. Kalabalıktan yararlanan şahıs, çantayı alarak elindeki karton çantanın arkasına gizledi. Bir süre daha içeride dolanan şahıs ardından mağazadan çıkarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ

Çantasını almak için koltuğa giden Kakız, yerinde olmadığını görünce durumu mağaza yetkililerine bildirdi. Yetkililerin güvenlik kamera görüntülerini incelemesi sonucu Kakız’ın çantasının çalındığı belirlendi. Olayın ardından Kakız, Harbiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu. Şikayetin alınmasının ardından harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, güvenlik kamera görüntülerini izleyerek hırsızın eşkalini tespit etti. Polis ekiplerinin hırsızların peşinde olduğu öğrenildi.

'2 DAKİKA İÇERİSİNDE ÇANTAM ÇALINDI'

Olayla ilgili sosyal medya mesajından açıklamalarda bulunan Hakan Kakız, "Nişantaşı’nda bir mağazada bardağa bakarken 2 dakika içerisinde çantam çalındı. Kamera kayıtlarından izledik içerisinde cüzdan, telefon ve para olan çantamı alıp gitti. Her şeyim gitti. Polisi aradık kayıtlar incelendi. Olaydan sonra karakola gittim ve ifade verdim. Kayıtlarda her şey net. Çantam gittiği için taksiyle arkadaşım Ece’ye gittim" dedi.

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