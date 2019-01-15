Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin öğretmen için kontenjan ve taban puanları açıklanmıştı. Başvurularını yapan adayların sınav ve mülakat aşamalarından sonra atamaları 7 Şubat 2019'da yapılacak. 20 bin sözleşmeli öğretmen atması için tercihler 78 farklı branşta alınacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI

Sözlü sınav sonuçlarının ilanı http://meb.gov.tr ile http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde. Öğretmen adayları sonuçlarını bu linklerden sorgulayabilecek. Adaylar 16 Ocak-18 Ocak tarihlerinde sınava dair itirazda bulunabilecekler. Sözlü sınava dair itiraz sonuçları, 24 Ocak 2019 tarihinde açıklanacak.

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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMALARI NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmen tercihleri, 28 Ocak 2019 tarihinde başlayacak, 1 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Atamalar ise 7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşecek.

Sözlü mülakat sonrasında adayların aldıkları puanlar tercih için kullanabilecekleri puanlar olacak. Bu durumda KPSS puanının bir işlevi kalmayacak.

Sözlü sınavda başarılı olmuş adaylar 20 İl/İlçe tercihinde bulunacaklar. 21. tercih ise bu tercihler dışında bir yere atanıp atanamayacağınızı belirleyen bir kura tercihi olacaktır.

Sözleşmeli öğretmenlik atamanız gerçekleşirse 15 gün içerisinde; atandığınız İl/İlçe MEM’e gidip sözleşme yapacaksınız. Bu sözleşmede Milli Eğitim Müdürlüğü sizi ihtiyaç bulunan bir okula yönlendirecek.

Sözleşmeli öğretmenlik atamasından sonra bir alım daha yapılacak mı?

Sözleşmeli öğretmenlik alımlarından sonra 6 ay içerisinde görevine başlamayan ya da istifa eden öğretmenlerin yerine yine sözlü mülakat puan sıralamasına göre yerleştirmeler yapılacaktır. Ancak bu süre 6 ay ile sınırlıdır.

Sözleşmeli Öğretmenler Ne Zaman Tayin İsteyebilecek?

Sözleşmeli öğretmenler 4 yıl sözleşmeye bağlı çalıştıktan sonra kadroya alınabilecekler. Kadroya alındıktan 1 yıl sonra eş durumu, 2 yıl sonra ise il içi ve il dışı tayinleri yapılabilecektir.

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