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        Haberler Yaşam Son dakika: Süper Loto sonuçları açıklandı 15 Şubat 2024! Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama ekranı

        15 Şubat Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama ekranı

        Süper Loto çekiliş sonuçlarında geri sayım sona erdi. Salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda canlı yayında çekilişi yapılan Süper Loto çekiliş sonuçları 21.30'da açıklanmaktadır. İşte 15 Şubat 2024 Perşembe Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 21:38 Güncelleme: 15.02.2024 - 21:38
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        15 Şubat Süper Loto sonuçları
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        Süper Loto'da çekiliş heyecanı bu akşam da devam etti. Noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekiliş sonuçları 21.30'da canlı yayında açıklandı. Şans oyunuseverlerin gözü Süper Loto çekiliş sonuçlarına çevrildi. İşte 15 Şubat 2024 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

        15 ŞUBAT 2024 SÜPER LOTO SONUÇLARI

        4 - 5 - 20 - 28 - 32 - 41

        SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA
        Süper Loto'da en çok çıkan iller
        Süper Loto'da en çok çıkan iller

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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