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        Haberler Yaşam Süper Loto Son dakika: Süper Loto sonuçları açıklandı 16 Nisan 2024! Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

        16 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

        Süper Loto çekilişinde heyecanlı bekleyiş sona erdi. Haftada üç kez; salı, perşembe ve pazar günleri çekilişi yapılan Süper Loto'da kazandıran numaralar saat 21.30'da açıklanıyor. İşte 16 Nisan 2024 Salı Süper Loto çekilişi sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 21:38 Güncelleme: 16.04.2024 - 21:38
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        Süper Loto sonuçları açıklandı!
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        Süper Loto çekiliş sonuçlarında geri sayım sona erdi. Salı, perşembe ve pazar günleri çekilişi yapılan Süper Loto'da sonuçlar, noter huzurunda canlı yayında belirleniyor. Süper Loto çekilişinde merakla beklenen sonuçlar 21:30'da açıklandı. İşte 16 Nisan 2024 Süper Loto sonuçları...

        16 NİSAN 2024 SÜPER LOTO SONUÇLARI

        6 - 14 - 17 - 18 - 30 - 45

        SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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