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        Haberler Dünya Suriye'deki yeni yönetimden BM'ye şikayet | Dış Haberler

        Suriye'deki yeni yönetimden BM'ye şikayet

        Suriye'de kurulan geçici hükümet, İsrail'in 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşmasını yok saydığı gerekçesiyle Birleşmiş Milletlere şikayette bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 21:42 Güncelleme: 13.12.2024 - 22:22
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        Suriye'deki yeni yönetimden BM'ye şikayet
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        61 yıllık Baas Rejiminin yıkılmasıyla beraber Suriye'de bulunan Hermon Dağını işgal eden İsrail, hava saldırılarıyla beraber Suriye Ordusundan kalan donanmayı ve hava kuvvetlerini de büyük oranda imha etti. İsrail bu adımıyla 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal etti.

        Hermon Dağı'nın ardından Suriye'nin Kuneytra İli'nde de ilerleme kaydeden İsrail güçleri Şam kırsalına kadar geldi. Suriye'de yönetimi devralan geçici hükümet ise İsrail'in 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ettiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletlere başvuruda bulundu.

        Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kusay el- Dahhak tarafından yapılan şikayette "İsrail şiddetli bombardımanlarla birlikte Hermon Dağı'nı ve Kuneytra Valiliğini bölgelerini işgal etti. İşgal hâlihazırda devam ediyor ve İsrail bölgede bulunan sivil halkı hedef alıyor. Suriye, Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'nin üzerine düşen görevlerini yerine getirerek Suriye topraklarına yönelik işgali ve saldırıları durduracak önlemleri almasını talep ediyor." ifadelerine yer verildi.

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