Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye ağır darbe!
MSB: Suriye'nin kuzeyinde, saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye ağır bir darbe vurulduğunu bildirdi.
MSB'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"