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Son dakika haberler... Valilikten Riva'da sürüklenen gemiyle ilgili açıklama

Beykoz açıklarında makine arızası nedeniyle demir atan ve Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi tarafından kurtarılan Panama bandıralı kargo gemisi, Ahırkapı demir bölgesine götürülüyor

Son dakika: Sürüklenen kargo gemisiyle ilgili açıklama - Haberler
Sürüklenen kargo gemisiyle ilgili açıklama
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AA

İstanbul'dan Rusya'nın Kavkaz Limanı'na giden Panama bandıralı 190 metre uzunluğunda, 26 bin 828 groston ağırlığındaki "Petra Star" adlı kargo gemisi dün Riva açıklarında makine arızası yaptı.

AA'nın haberine göre, geminin kaptanının yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-8, Kurtarma-11 römorkörleri ve Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi bölgeye sevk edildi.

Dün gece ara verilen kurtarma çalışmalarına bugün yeniden başlandı. Kurtarma operasyonu kapsamında gemi, Riva Elmasburnu'nda demirlediği yerden açığa çekildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi tarafından çeki halatı verilerek kurtarılan Petra Star adlı gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda, kılavuz kaptan eşliğinde, Kurtarma-8 römorkörü ve Kıyı Emniyeti-8 botu refakatinde Ahırkapı demir bölgesine intikal ediyor.

AHIRKAPI'YA YEDEKLENME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise geminin bulunduğu yerden kurtarıldığı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Makine arızası nedeniyle dün saat 16.55'te Yön Burnu açıklarında sürüklenmeye başlayan Panama bayraklı PETRA STAR isimli kuru yük gemisi, Riva önlerinde kıyıya yakın şekilde demirlemişti. Söz konusu gemi, hava şartlarının uygun olması neticesinde bugün saat 10.00'da çeki halatıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Nene Hatun Acil Müdahale gemisi yedeğinde, Sahil Güvenlik Botları ve Kıyı Emniyeti Botları refakatinde bulunduğu yerden kurtarılmıştır. Emniyetli sahaya çıkarılan geminin Ahırkapı'ya yedeklenme çalışmaları, Kıyı Emniyeti-8 tarafından devam ettirilmektedir."

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