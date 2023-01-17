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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Taburcu edilen Tuğçe'nin katil zanlısı adliyede! -Güncel haberler
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Tuğçe'nin cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de sevgilisi tarafından 10 bıçak darbesiyle vahşice öldürülen Tuğçe Can cinayetinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Olaydan sonra içtiği fare zehri nedeniyle hastanede tedavi altına alınan zanlı taburcu edildikten sonra adliyeye sevk edildi

Son dakika: Taburcu edilen Tuğçe'nin katil zanlısı adliyede! -Güncel haberler
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DHA

Eskişehir'de sevgilisi Tuğçe Can'ı (25) bıçaklayarak öldürmekle suçlanan ve içtiği fare zehri nedeniyle hastanede tedavi gören Onur K., (22), taburcu edilmesinin ardından ifadesi alınarak adliyeye sevk edildi.

DHA'nın haberine göre Tepebaşı ilçesinde bir apartmanda oturan yaşlı bakım teknikeri Tuğçe Can, 12 Ocak'ta çalıştığı özel huzurevine gitmek için evinden çıktı.

Onur K., iddiaya göre, bina girişinde 1,5 aydır görüştüğü sevgilisi Tuğçe Can'ı sırtından, karnından ve boğazından bıçaklayıp kaçtı.

ÇELİK YELEKLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Tuğçe Can, hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi olarak yakalanan Onur K.'nin fare zehri içerek intihara kalkıştığı belirlendi. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Onur K., taburcu edildi.

Poliste ifadesi alınan Onur K., işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilen Onur K., gazetecilerin 'Tuğçe'yi neden öldürdün?' sorusuna cevap vermedi.

10 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan ön otopsi raporuna göre, Tuğçe Can'ın 10'dan fazla bıçak darbesi sonucu öldürüldüğü tespit edilmişti. Soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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