        Haberler Gündem Son dakika: Taksim'de gece kulübünde kıskandığı kadını ve kendi sevgilisini bıçakladı

        Taksim'de gece kulübünde kıskandığı kadını ve kendi sevgilisini bıçakladı

        İstanbul Taksim'de bir gece kulübünde çıkan kıskançlık kavgasında 3 kişi yaralandı. Olayda bir kadın, başka bir kadını, sevgilisini ve kavgayı ayırmaya çalışan başka bir kişiyi bıçakladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2025 - 11:06 Güncelleme: 12.08.2025 - 11:06
        Kıskançlık krizi! 3 yaralı
        Taksim’de sevgilisiyle eğlenmek için gece kulübüne giden H.Ç., sevgilisinin yakınlık gösterdiği kadını kıskandı. Kıskançlık krizine giren kadın elindeki bıçakla kadını, sevgilisini ve kavgayı ayırmaya çalışan 1 kişiyi yaraladı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, Beyoğlu Güven Timleri tarafından yakalanan kadın tutuklandı.

        Olay, 26 Temmuz Cumartesi günü saat 04.00 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.Ç. isimli kadın sevgilisi Ö.B. ile birlikte gece kulübüne geldi. Burada eğlendikleri sırada M.Ü. isimli kadın Ö.B.’ye yakınlık gösterdi. Bu durumdan rahatsız olan H.Ç., kıskançlık krizine girdi. İçeride çıkan tartışma bir anda caddeye taştı. Eline bıçak alan H.Ç., kıskandığı kadın M.Ü., sevgilisi Ö.B. ve kavgayı ayırmak isteyen C.A.‘yı bıçakla yaraladı.

        BEYOĞLU GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

        Olayın ardından çalışma başlatan Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri, kadının kimliğini tespit etti. Devam eden çalışmalarda H.Ç. olayda kullandığı bıçakla yakalandı. Emniyete götürülen H.Ç.'nin ifadesinde "Sevgilimi kıskandığım için yaptım" dediği öğrenildi. Hakkındaki adli işlemler tamamlanan H.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

