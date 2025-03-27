Taksim metrosu kapatıldı
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır" denildi
Giriş: 27.03.2025 - 17:45 Güncelleme: 27.03.2025 - 17:45
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır." denildi.
Açıklamada, "Araçlar Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.
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