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        Taksim metrosu kapatıldı

        Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 17:45 Güncelleme: 27.03.2025 - 17:45
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        Taksim metrosu kapatıldı
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        Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır." denildi.

        Açıklamada, "Araçlar Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

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