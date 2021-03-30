Tanzanya Devlet Başkanı'nın cenazesinde izdiham: En az 45 ölü! 0:00 / 0:00

İHA

Tanzanya'da hayatını kaybeden eski Devlet Başkanı John Pombe Magufuli için 21 Mart’ta Darüsselam kentindeki Uhuru Stadyumunda düzenlenen cenaze töreninde izdiham yaşanmıştı.

Bugün polis tarafından yapılan açıklamada, Magufuli'nin cenazesini görmek isteyen insanların stadyuma akın etmesi sonucu yaşanan izdihamda toplam 45 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, 37 kişinin ise yaralandığı ve hastanede tedavi gördüğü ifade edildi.

Darüsselam özel polis bölgesi komutanı Lazaro Mambosasa yaptığı açıklamada, "İnsanlar, ölen liderlerine sevgilerini sunmak için stadyuma gittiler. Ancak çok fazla kalabalık olduğu için bazıları acele etti ve içeri girmek için resmi olmayan giriş noktalarını kullandı” dedi.

Tanzanya Devlet Başkanı John Pombe Magufuli, 17 Mart’ta kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatı kaybetmişti. Magufuli'nin cenazesi 26 Mart’ta Chato’da defnedilmişti.