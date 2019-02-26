Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuk olduğu AA Editör Masası'nda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Pakdemirli bugün itibari ile başkent Ankara'da tanzim noktalarında satışa sunulan bakliyat fiyatlarını açıkladı





Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları;



-Tanzim satışlarla Türkiye çapında yüzde 40-50 arasında fiyat düşüşü yaşandı. Amaç hasıl oldu.

-Türkiye'deki sera alanını iki katına çıkarmayı hedefliyoruz.

-Geçen yıl Avrupa'da patatesin tonu 20 Euro'ya kadar düştü, bugün 360 Euro seviyesinde.

- (Tanzim satış) Nohut 5,5 lira, mercimek 4,5 liradan bugün satılmaya başlanacak. Pirinci de haftaya kilosu 6 liradan satmış olacağız.

-Eskiye oranla çok daha fazla çalışmamız gerekiyor.

-Üretimimizi yüzde 50 oranında artırmamız gerekiyor.

Sürecek...



