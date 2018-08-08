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Son dakika: Tarihi Başbakanlık binası Adalet Bakanlığı'na tahsis edildi

Son dakika... Başvekil Adnan Menderes'ten Süleyman Demirel'e, Turgut Özal'dan Recep Tayyip Erdoğan'a tam 31 başbakan ve 65 hükümet gören tarihi Başbakanlık binası Adalet Bakanlığı'na tahsis edildi. Tarihi binaya komşu olan Adalet Bakanlığı dağınık halde bulunan birimlerini burada toplayacak

08.08.2018 - 13:53 | Güncelleme: HABERTURK.COM

 

Türk siyasi tarihinin 81 yılına tanıklık eden Başbakanlık Merkez Binası’nın akıbeti belli oldu. Tarihi bina artık Adalet Bakanlığı’nın…

81 yıl önce inşa edilen Başbakanlık Merkez Binası 65 hükümet gördü. Tarihi açıklamalara, kritik toplantılara, siyasi krizlere tanıklık eden ve önemli görüşmelere mekan olan bina Adalet Bakanlığı'na tahsis edildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle Başbakanlık makamı da kalktı. Bu nedenle bir süredir Başbakanlık Hizmet Binaları’nın ne olacağı merak ediliyordu. Bunların en merak edileni ise tarihi Başbakanlık Merkez Binası’ydı.

GÜMRÜK BİNASI OLARAK YAPILDI

Başvekil Adnan Menderes'ten Süleyman Demirel'e, Turgut Özal'dan Recep Tayyip Erdoğan'a tam 31 başbakan gören bina, 65 hükümete de tanıklık etti. Cumhuriyet tarihinin ilk binalarından olan Başbakanlık Merkez Binası 81 yıl önce aslında Gümrük Binası olarak inşa edildi. Ancak bina tamamlanınca, başbakanların hizmetine sunuldu.

Bina en büyük değişimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde yaşadı. Baştan sona tadilattan geçirilen binada 12 Eylül darbesinin izleri silindi. Tadilat sırasında darbe döneminden kalma kurşun izlerinin bulunduğu mermerler değiştirildi.

2015 yılında Cumhurbaşkanlığı'nın Beştepe'ye taşınmasının ardından Başbakanlık Makamı da Çankaya Köşkü'ne taşındı. Ancak Başbakanlığa bağlı kritik birimler tarihi merkez binada hizmet vermeye devam etti.

Tarihi bina artık Adalet Bakanlığı'nın. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Adalet Bakanlığı'nın tahsis talebine olur veren imzayı attı. Bina Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Başkanlığı'nca tutanak karşılığında teslim alındı.

 

ADALET KAMPÜSÜ

Tarihi binaya komşu olan Adalet Bakanlığı dağınık halde bulunan birimlerini burada toplayacak. Gerekli tadilat işlemlerinin tamamlanmasının ardından uluslararası ilişkiler, ceza işleri, hukuk ve mevzuat gibi kritik birimler bu binada hizmet verecek. Yargıtay'ın taşınması ile aynı konumda bulunan tarihi Yargıtay Binası’nın da Bakanlığa tahsis edileceği ve uzun vadede buranın bir Adalet Kampüsü olacağı belirtildi.

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