"Akşener bunu devlet görevi olarak önerdi"

SON DAKİKA TARİHİ KAÇAKÇILIK! İstanbul'da ele geçirildi! Tam 1134 parça! Her biri servet!

AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemde evinde çalıntı tarihi eserlerle yakalanan bir kişinin yine çok sayıda tarihi eseri, yasa dışı olarak topladığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

3 ADRESE OPERASYON, 1 GÖZALTI

AA'da yer alan habere göre yapılan teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmalarının ardından 8 Ocak'ta Şişli'de 3 adrese düzenlenen operasyonda şüpheli A.E.G. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1134 parça tarihi eser bulundu.

ARALARINDA 4 BİN YILLIK ESER DE VAR

Ele geçirilenler arasında, M.Ö. 2 binli yıllara ait olduğu tahmin edilen eserler, Meryem Ana, çocuk İsa ve havarilerin resmedildiği ikonalar, Selçuklu motiflerinin işlendiği şamdanlar, Osmanlı, Anadolu medeniyetleri ve Ermeni eserleri ile kültür varlıklarından sökülme steller, sikke, çini ve bordürler de yer alıyor

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.