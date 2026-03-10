Tarihi Tophane Çeşmesi'ni yakmıştı...
İstanbul'un 300 yıllık Tophane Çeşmesi'nin lüle kısmında ateş yakarak ciddi hasar veren 61 yaşındaki O.G.Y., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kamu malına zarar verme' suçundan tutuklandı. O.G.Y., emniyetteki ilk ifadesinde "Isınmak için ateş yaktım tarihi olduğunu bilmiyordum" demişti
İstanbul'da, 1732 yılında 1.Mahmud döneminde inşa edilen ve Osmanlı mimarisinin zarif meydan çeşmelerinden biri olarak bilinen tarihi Tophane Çeşmesi'nin lüle kısmının ateşe verilerek ciddi hasara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında, ateş yaktığı tespit edilerek gözaltına alınan 61 yaşındaki şüpheli O.G.Y. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Burada Savcılığa ifade veren şüpheli O.G.Y., daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kamu malına zarar verme' suçundan tutuklandı.
O.G.Y.'nin, "Taksirle Öldürme-Yangın-İbadethanelere ve Mezarlıklara Zarar Verme-Kasten Yaralama" gibi suçlardan 5 suç kaydının olduğu tespit edilmişti.