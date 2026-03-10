Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul SON DAKİKA: Tarihi Tophane Çeşmesi'ni yakan şüpheli tutuklandı | İstanbul haberleri | Son dakika haberleri

        Tarihi Tophane Çeşmesi'ni yakmıştı...

        İstanbul'un 300 yıllık Tophane Çeşmesi'nin lüle kısmında ateş yakarak ciddi hasar veren 61 yaşındaki O.G.Y., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kamu malına zarar verme' suçundan tutuklandı. O.G.Y., emniyetteki ilk ifadesinde "Isınmak için ateş yaktım tarihi olduğunu bilmiyordum" demişti

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 10.03.2026 - 07:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarihi Tophane Çeşmesi'ni yakmıştı...
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da, 1732 yılında 1.Mahmud döneminde inşa edilen ve Osmanlı mimarisinin zarif meydan çeşmelerinden biri olarak bilinen tarihi Tophane Çeşmesi'nin lüle kısmının ateşe verilerek ciddi hasara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

        ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Soruşturma kapsamında, ateş yaktığı tespit edilerek gözaltına alınan 61 yaşındaki şüpheli O.G.Y. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

        REKLAM

        ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Burada Savcılığa ifade veren şüpheli O.G.Y., daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kamu malına zarar verme' suçundan tutuklandı.

        İFADESİ ŞOKE ETMİŞTİ

        O.G.Y., emniyetteki ilk ifadesinde "Isınmak için ateş yaktım tarihi olduğunu bilmiyordum" demişti.

        5 SUÇ KAYDI ÇIKMIŞTI

        O.G.Y.'nin, "Taksirle Öldürme-Yangın-İbadethanelere ve Mezarlıklara Zarar Verme-Kasten Yaralama" gibi suçlardan 5 suç kaydının olduğu tespit edilmişti.

        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Arnavutköy'de trafikte kavga eden sürücüler 602 bin TL ceza kesilerek tutuklandı

        Arnavutköy'de trafikte tartışma görüntülerinin sosyal medyada paylan iki sürücü yakalandı. 602 bin 492 TL para cezası uygulanan sürücüler tutuklanarak cezaevine gönderildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen sanal devriye çalışmaları kapsamında so...
        #istanbul
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran'dan ABD'ye: "Müzakerenin masada olacağını sanmıyorum"
        İran'dan ABD'ye: "Müzakerenin masada olacağını sanmıyorum"
        "Mücteba Hamaney'den memnun değilim"
        "Mücteba Hamaney'den memnun değilim"
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        Brent petrolün varil fiyatı geriledi
        Brent petrolün varil fiyatı geriledi
        Kötü haber! Yağış beklenmiyor
        Kötü haber! Yağış beklenmiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        ABD'den Halkbank kararı
        ABD'den Halkbank kararı
        Hedef: 13 yıl sonra çeyrek final!
        Hedef: 13 yıl sonra çeyrek final!
        Milli halterci kardeşine zorbalık yapanlara saldırdı
        Milli halterci kardeşine zorbalık yapanlara saldırdı
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı
        Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı
        "Benim için bir zevk"
        "Benim için bir zevk"
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        Serdal Adalı'dan MHK'ya istifa çağrısı!
        Serdal Adalı'dan MHK'ya istifa çağrısı!
        Trabzonspor seriye bağladı!
        Trabzonspor seriye bağladı!