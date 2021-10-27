Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü 0:00 / 0:00

İHA

Olay, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Sultandere Mahallesi Ataç Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Tahir Y. (35) ile eşi Sibel Y. (24) arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle mutfaktan ekmek bıçağı alan Sibel Y., eşi Tahir Y'yi göğsünden bıçakladı.

Ağır yaralanan Tahir Y., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Tahir Y., kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan şüpheli Sibel Y. ise Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyette işlemleri devam eden Sibel Y.’in ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.