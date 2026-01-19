Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Taş ocağında yaşanan iş kazasında yaralanan işçi hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Taş ocağında yaşanan iş kazasında yaralanan işçi hayatını kaybetti

        Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 12:02 Güncelleme: 19.01.2026 - 12:02
        3 gün önce emekli olmuştu... Kazada can verdi
        Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İHA'nın haberine göre olay, Çubuk ilçesinde bulunan bir taş ocağında 20 Aralık 2025 tarihinde meydana geldi. Kayaçları kırmaya yarayan makineyi kullanan K.Y. (53) yaşanan iş kazası sonucunda ağır yaralandı. Olaydan 3 gün önce emekli olduğu ancak maddi imkansızlardan dolayı tekrar çalışmaya devam ettiği iddia edilen K.Y. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen K.Y. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Olayla ilgili iş yerinden sorumlu müdür U.K. gözaltına alındı. U.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 16 Ocak 2026 (En Çok Kamu Yatırımı Neye Yapılacak?)

        Yarıyıl tatilinde hava nasıl olacak? İstanbul'a kar geri gelecek mi? ABD'den İran'lı yetkililere yaptırım. Kasımda ücretli çalışan sayısı arttı. Site aidatlarında fahiş artışa son. Leyla Aydemir'i kim öldürdü? En çok kamu yatırımı neye yapılacak? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        #ankara
        #Son dakika haberler
