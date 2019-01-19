



Geçen yıl kadro sevinci yaşayan yaklaşık 900 bin dolayındaki taşeron işçinin ocak ayındaki zam beklentisi sona erdi. Aralık ayındaki maaşı asgari ücretin üzerinde olan taşeron işçilerine yüzde 4 oranında artış yapıldı.

Asgari ücretin altındaki işçilerin ücretleri öncelikle yeni asgari ücret seviyesine çıkartıldı ve üzerine yüzde 4 oranında toplu sözleşme zammı ilave edildi. Ancak bazı kurumlar sadece yeni asgari ücret seviyesine çekmekle yetindi, yüzde 4 ilave zammı ücretlere yansıtmadı.

Kadroya alınan taşeron işçiler arasında en fazla üyeye sahip sendikalardan Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın daha önce herkese 6 ayda bir yüzde 4 artış yapılacağına dair yazısı bulunduğunu belirterek, yüzde 4 ilave zammı yapmayan kurumları tek tek uyarmak zorunda kaldıklarını söyledi.

GENEL ÜCRET ASGARİ ÜCRETE YAKLAŞACAK

Ocak ayındaki zamla birlikte kadroya alınan taşeron işçilerin önümüzdeki iki yıl boyunca ücretlerinde nasıl artış yapılacağı böylece açıklığa kavuştu. Kadroya alındıkları tarihteki ücretleri baz alınarak, 2020’nin ikinci yarısına kadar 6 ayda bir yüzde 4 oranında artış yapılacak. En düşük, yani asgari ücret düzeyinde ücret alanlar bu yıl yüzde 26’lık artıştan yararlandılar. Bu gruptakiler, gelecek yıl ocak ayında da asgari ücrete bağlı artıştan yararlanacaklar.



Daha önce asgari ücretin yüzde 30-40 üzerinde ücret alanların eline geçen para ise yüzde 4’lük artışlar sonucu, asgari ücretlilere yaklaşacak. düşük ücretle en yüksek ücret arasındaki makas giderek kapanacak.



Ömer Çağırıcı, kamuda şimdi başka bir makasın açılmakta olduğunu belirtti. Çağırıcı, nisan ayından sonra taşeron işçi çalıştırması yasaklanan kamu kurumlarına İŞKUR vasıtasıyla yeni işçi alındığını, bunların taşerondan gelen işçilerden farklı olarak yılda 52 gün yerine 104 gün ikramiye alacaklarını, bu yıl kamu toplu sözleşme hükümlerinden yararlanmaya başlamalarıyla ücret makasının açılacağını savundu. Çağırıcı, bu uygulamanın iki yıl devam etmesi halinde, makasın kapatılmasının daha da zorlaşacağını belirtirken, çözümün, taşeron işçilerin de hemen kamu kesimi toplu iş sözleşmesine dahil edilmesi olduğunu vurguladı.

Değişiklik yapılmadığı takdirde taşerondan gelen işçiler kamu kesimi toplu iş sözleşmesine ancak 2021 yılında dahil olacaklar.

MÜHENDİSLER TARIM BAKANLIĞI’NDA ATAMA BEKLİYOR

Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 2017’nin aralık ayında TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri sırasında mühendislere vaatte bulundu. Fakıbaba, 2017 yılında bakanlığa 3 bin 500 ziraat mühendisi, veteriner hekim aldıklarını belirterek, 2018’de de aynı şeyi düşündüklerini söyledi. Fakıbaba, geçen yıl mayıs ayında bir açıklama daha yaparak, ziraat mühendisi, veteriner hekim, gıda mühendisleri istihdamı için 10 bin 551 personel istihdamı amacıyla ilgili kuruluşlara yazı gönderdiklerini söyledi.

Habertürk’e mesaj gönderen okurlarımız, bu açıklamaların kendilerini umutlandırdığını, geçen yıl çok sayıda kuruma personel alınmasına rağmen kendilerine verilen sözün yerine getirilmediğinden yakındı. Mühendisler, verilen sözün tutulmasını istedi.

EMEKLİLERİN AYLIKLARINDA ENFLASYON FARKI NASIL ÖDENİYOR?

Okurlarımızdan Mustafa Yıldırım da ocak-haziran arasındaki enflasyon farkının temmuz ayında ödendiğini ama temmuz-aralık döneminin enflasyon farkının ocak ayında neden ödenmediğini sordu.



Öncelikle emekli aylıklarının nasıl artırıldığını anlatalım. Emekli Sandığı’ndan bağlanan aylıklar, iki yılda bir yapılan kamu görevlileri toplu sözleşmesine göre 6 ayda bir artırılıyor. Bu artış, bir önceki altı aylık dönemdeki enflasyonun altında kalırsa, aradaki fark da aylıklara yansıtılıyor.



SSK ve BAĞ-KUR’dan bağlanan aylıklar ise sadece bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranında artırılıyor.

Temmuz ve ocak aylarında ödenen “fark tutarları” da emeklilerin kafasını karıştırıyor. Emekli aylığı ödemeleri SSK’da her ayın 17-26’sı arasında, BAĞ-KUR’da 25-28’i arasında yapılıyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, bu ay söz konusu tarihlerde zamlı aylık alacaklar. Bunlara ayrıca bir fark ödenmeyecek.



Emekli Sandığı’nda ise aylıklar her ayın 1’i ile 5’i arasında ödeniyor. Emekli Sandığı iştirakçileri ocak ayında aylıklarını zamsız aldılar. Dolayısıyla, maaş zammından kaynaklı fark ödemesi 25 Ocak'ta sadece emekli memurlara yapılacak.