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        Haberler Gündem Son dakika: Tatbikatta yaralanan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi şehit oldu

        Tatbikatta yaralanan astsubay şehit oldu

        Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı'nda görevde bulunan TCG KEMALREİS Komutanlığı'nda 29 Mart'ta rahatsızlanan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi gemide yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 17:10 Güncelleme: 29.03.2025 - 17:14
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        Tatbikatta yaralanan astsubay şehit oldu
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı'nda görevde bulunan TCG Kemalreis'te rahatsızlanan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi'nin, gemide yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı'nda görevde bulunan TCG Kemalreis komutanlığında 29 Mart 2025 tarihinde rahatsızlanan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi, gemide yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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