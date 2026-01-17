Tavşan avında kazara arkadaşını vurdu
Elazığ'ın Keban ilçesinde tavşan avına çıkan arkadaşlar arasında yaşanan kazada 1 kişi yaralandı
SİLAHINI ATEŞLEYEREK ARKADAŞINI VURDU
İHA'nın haberine göre olay, , Keban ilçesine bağlı Kurşunkaya köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, av sırasında B. B., iddiaya göre yanlışlıkla silahını ateşleyerek arkadaşı S. D.’yi vurdu. Yaralanan D., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.