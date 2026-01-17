Gün Başlıyor - 15 Ocak 2026 (İran Hava Sahasını Kapattı)

İran hava sahasını kapattı. Katar'daki ABD üssünde hareketlilik. Venezuela'da X yeniden açıldı. En düşük emekli aylığı düzenlemesi. Yasa dışı bahis ve kumarla mücadele. Hakimi vuran savcı tutuklandı. Direksiyon sınavında kamera tavsiyesi. Başakşehir'de 3 otobüs birbirine çarptı. İran'da kitlesel cenaze töreni. Körfez Ülkeleri İran için devrede. Nato'dan Türk F-16'lara görev çağrısı. Ufuk Bayraktar'ın haraç davası başladı. Gümüşün fiyatı da sahtesi de arttı. Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sundu.