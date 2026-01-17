Habertürk
        Son dakika: Tavşan avında kazara arkadaşını vurdu | Son dakika haberleri

        Elazığ'ın Keban ilçesinde tavşan avına çıkan arkadaşlar arasında yaşanan kazada 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 16:15 Güncelleme: 17.01.2026 - 16:23
        Avda kazara arkadaşını vurdu
        Elazığ’ın Keban ilçesinde tavşan avına çıkan arkadaşlar arasında yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

        SİLAHINI ATEŞLEYEREK ARKADAŞINI VURDU

        İHA'nın haberine göre olay, , Keban ilçesine bağlı Kurşunkaya köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, av sırasında B. B., iddiaya göre yanlışlıkla silahını ateşleyerek arkadaşı S. D.’yi vurdu. Yaralanan D., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        OLAYLA İLGİLİ İNCELEME

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        #Elazığ
