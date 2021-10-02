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Haberler Dünya Asya-Pasifik Tayvan'dan son dakika Çin açıklaması: 38 savaş uçağı ile girdiler ve... - Haberler
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Tayvan'dan Çin'e kritik suçlama!

Tayvan yönetimi, Çin'in dün itibarıyla 38 savaş uçağı ile Hava Savunma Tanımlama Sahası'na (ADIZ) girdiğini bildirdi.

Tayvan'dan son dakika Çin açıklaması: 38 savaş uçağı ile girdiler ve... - Haberler
Tayvan'dan Çin'e kritik suçlama!
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AA

Çin'in 38 savaş uçağıyla Tayvan hava sahasını ihlal ettiği bildirildi. BBC'nin haberine göre, Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin Hava Kuvvetleri'ne ait 25 uçağın dün gündüz saatlerinde, 13 uçağın da akşam saatlerinde ADIZ'ın güneybatısında uçtuğu belirtildi.

AA'da yer alan habere göre Tayvan yönetimi, Çin'in bölgesel barışa zarar vererek "kasıtlı" şekilde askeri saldırganlığa giriştiğini vurguladı.

Öte yandan Çin'in ilk kez bu kadar geniş çaplı ihlal gerçekleştirdiği kaydedildi. Çin 15 Haziran'da 28, 5 Eylül'de 19, 16 Eylül'de 9 ve 23 Eylül'de de 24 savaş uçağıyla ADIZ'yi ihlal etmişti.

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