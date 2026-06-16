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        Haberler Gündem Politika Son dakika: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı Heyeti'ni kabul etti - son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti İmralı Heyeti'ni kabul etti

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti. Görüşmede, komisyon raporunda belirtilen düzenlemeler ile Terörsüz Türkiye sürecine değinildi. Meclis Başkanı'nın DEM Parti heyeti ile görüşmesi yaklaşık 1 saatin ardından sona erdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 12:31 Güncelleme:
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        DEM Parti İmralı Heyeti'ni kabul etti

        Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti.

        ANKA'da yer alan habere göre; Kabulde, DEM Parti İmralı heyetinin yaptığı çalışmalar, siyasi partilerle gerçekleştirilen temaslar ile Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ele alındı.

        Görüşmede, ayrıca TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunda belirtilen düzenlemeler ile Terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla tamamlanmasına ilişkin konular değerlendirildi.

        Görüşmeye ilişkin TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Şimdiye kadar süreç kapsamında önemli ilerlemeler ve başarılar kaydedildiği, siyaset kurumunun üstlendiği sorumluluklar doğrultusunda kayda değer önemli sonuçlar elde edildiğinin vurgulandığı görüşmede, bundan sonraki aşamada Terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla tamamlanabilmesi noktasında parlamentoda gerekli çalışmaların yapılarak düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemi ifade edildi" ifadesine yer verildi.

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