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Sarayburnu Limanı'nda toplanan vatandaşlar, İstanbul Boğazı geçişi için limandan ayrılan Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu'yu alkışlarla uğurladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "avara" komutunun ardından 10 Nisan'dan beri ziyarete açık bulunduğu Sarayburnu Limanı'ndan ayrılan gemiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bakan Akar'ın "avara" komutuyla TCG Anadolu, boğaz geçişi için limandan ayrıldı

VATANDAŞLAR SAHİLDE TOPLANDI TCG Anadolu'yu uğurlamak için sahilde toplanan vatandaşlar, alkışlarla uğurladığı geminin fotoğraflarını çekti. Sahilde toplanan vatandaşlardan Fatih Berk, yoğunluk nedeniyle gemiyi ziyaret edemediklerini anlatarak, bu nedenle bugün TCG Anadolu'yu uğurlamak için geldiklerini söyledi. Eski bir asker olduğunu dile getiren Berk, "Büyük bir gurur kaynağı. Böyle büyük eserlerin deniz kuvvetlerimizde olması büyük gurur." dedi. Fatih Köstek de gemiyi uğurlamaya geldiklerini anlatarak, TCG Anadolu için gururlandıklarını söyledi.

KARADENİZ'E DOĞRU SEYRİNE DEVAM EDECEK Sarayburnu'ndan ayrılan TCG Anadolu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı faaliyetleri kapsamında İstanbul Boğaz geçişi yaparak halkı selamladı.