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TCMB Başkanı Ağbal'dan rezerv açıklaması

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal ekonomistlerle düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada "Sermaye girişlerinin istikrarlı ve güçlü bir hale gelmesi, yurtiçi yerleşiklerin dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesi ile birlikte döviz alım ihaleleri yoluyla rezervlerimizi artıracağız" ifadelerini kullandı

Son dakika: TCMB Başkanı Ağbal'dan rezerv açıklaması - Haberler
TCMB Başkanı Ağbal: Rezervlerimizi artıracağız
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HABERTURK.COM

İletişim stratejisinin bir parçası olarak yürütülen yatırımcı toplantıları çerçevesinde, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ekonomistlerle bir araya geldi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre Ağbal burada yaptığı konuşmada şu mesajları verdi:

"Merkez Bankası olarak kalıcı fiyat istikrarını sağlamak en önemli ve vazgeçilmez görevimiz. Attığımız ve atacağımız adımlarla bu amaca hizmet edecek para politikası çerçevemizi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.

Sıkı para politikası ve finansal koşullardaki sıkılaşma, talep kanalı üzerinden daha ılımlı bir ekonomik aktivite düzeyine yönelim sağlayacaktır.

Öngörülebilirlik ve sıkı duruş, enflasyonun düşüş eğilimine girmesine, ülke risk priminin düşmesine, TL tasarrufların özendirilmesine, ters para ikamesinin başlamasına, rezervlerin artış eğilimine ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesine katkı yapacaktır."

ÖNCELİK FİYAT İSTİKRARI

Tüm kararlar fiyat istikrarı önceliği ile alınacaktır. Fiyat istikrarı, finansal ve makroekonomik istikrarın temelidir.

2023 yılına kadar para politikasını sıkı bir duruşla, başka bir deyişle, güçlü dezenflasyonist etki yapacak derecede bir para politikası seti ile yüzde 5 hedefini elde edene kadar koruyacağız.

Sermaye girişlerinin istikrarlı ve güçlü bir hale gelmesi, yurtiçi yerleşiklerin dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesi ile birlikte döviz alım ihaleleri yoluyla rezervlerimizi artıracağız. Şartlar oluştuğunda, buna yönelik planımızı da açık ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağız.

Dezenflasyon ve fiyat istikrarı sürecine tüm paydaşların katılımının, eş güdümün ve bütünsel bir yaklaşımın gerekli olduğunu düşünmekteyiz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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