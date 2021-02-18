TCMB faiz kararını bugün açıklayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerParaAÇIKLANIYOR! Son dakika! Merkex Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? - Haberler
ABONE OL

TCMB faiz kararını bugün açıklayacak

Merkez Bankası faiz kararını bugün saat 14:00'da açıklayacak. Başkan Naci Ağbal yönetiminde toplanacak Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından herhangi bir faiz değişikliği beklenmiyor. Yüzde 17 politika faizinin korunmasının beklendiği toplantıda karar metninde para politikasıyla ilgili ileriye dönük mesajlar ve sözlü yönlendirmeler izlenecek. Başkan Ağbal, son demeçlerinde enflasyonda yukarı yönlü risklere dikkat çekmiş ve 'uzun müddet' sıkı para politikasının sürdürüleceğini belirtmişti

AÇIKLANIYOR! Son dakika! Merkex Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? - Haberler
HABERTURK.COM

Merkez Bankası bu yıl ikinci kez Para Politikası Kurulu'nu topluyor. PPK toplantısının ardından açıklanacak faiz kararı ve karar metni piyasaların odağında olacak.

Kasım ayında Murat Uysal'dan görevi devralan Naci Ağbal, şahin mesajları, sıkı para politikasındaki kararlı duruşuyla piyasa dostu bir yaklaşım sergilerken 4 aylık görev süresinde döviz kurları sert geri çekilme yaşadı.

Ağbal yönetimindeki TCMB, yüzde 10.25 olan politika faizini yüzde 17'ye çekerken fonlamada sadeleşmeye gidildi ve haftalık repo faizi üzerinden piyasalara yön verildi.

Yüzde 17'lik politika faiziyle tüketici enflasyonun 2 puan üzerinden reel getiri imkanı veren yeniden portföy çekmeye başlarken, TCMB Başkanı Naci Ağbal enflasyonda kalıcı düşüş görülene kadar faizlerin uzun bir müddet indirilmeyeceğini belirtmişti.

TCMB, 2021 yılı için yüzde 9.4'lük enflasyon tahminini korurken Başkan Ağbal, tahminler üzerinde yukarı yönlü riskler belirgin bir şekilde önemini koruduğuna dikkat çekerek, "Bu nedenle, sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülmesi gerekli. bu risklerin gerçekleşmesi durumunda ilave sıkılaşmaya gidip bunların enflasyon görünümü üzerindeki etkisini azaltacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Orta Vadeli Plan'da yer alan 2023 yılı yüzde 5 enflasyon hedefine dikkat çeken Ağbal, "Para politikasındaki sıkı ve ihtiyatlı duruşun, yüzde 5 hedefine ulaşılması beklenen 2023 yılına kadar, uzun bir süre kararlılıkla sürdürülmesi gerekiyor." ifadeleriyle piyasalara güçlü dezenflasyonist politika setinde kararlı olduklarını göstermişti.

TCMB rezervlerine de değinen Ağbal, dalgalı kur rejimi ile uyumlu olmak kaydıyla, şeffaf yöntemlerle döviz alım ihaleleri düzenlenebileceğini belirtirken zamanlama konusunda yurtiçi yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarındaki çözülmeyi işaret etti. Ağbal, reeskont kredilerinin dönüşütyle birlikte bu yıl rezervlere 21 milyar dolar ekleneceğini öngördüklerini söyledi

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İtalya Başbakanı Draghi'den 'ortak bütçe' çağrısı
PARADraghi'den 'ortak AB bütçesi' çağrısı
VakıfBank’tan çevre dostu evlere kredi desteği
PARAVakıfBank’tan çevre dostu evlere kredi desteği
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 48 milyar lira verdi
PARAMerkez'den piyasaya 48 milyar lira
Halkbank davasında yeni gelişme
PARAHalkbank'tan 'dava' açıklaması
Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu azaldı
PARAÖzel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
Son dakika: Bitcoin 51.000 doları da aştı
PARABitcoin'de yeni tarihi zirve
Ocak ayında kartlı ödemeler 103 milyar TL oldu
PARAKartlı ödemeler ocakta yüzde 16 arttı
Hazine bugünkü ihalelerde 5,4 milyar lira borçlandı
PARAHazine 5.4 milyar lira borçlandı
Küresel piyasalar, Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı
PARAPiyasalarda karışık seyir
Kredi faiz oranları 2021! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç konut kredisi faiz oranları ne kadar?
PARABankaların kredi faiz oranları ne kadar oldu?