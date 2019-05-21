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Son dakika: TCMB swap piyasasında faizi düşürdü, repo ihalesine yeniden başladı

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Son dakika haberi... TCMB swap piyasasında Türk Lirası faizini yüzde 25.5'ten yüzde 24'e düşürdü. TCMB daha sonraki duyurusunda 9 Mayıs'ta ara verdiği repo ihalelerine yeniden başladığını duyurdu ve örtülü olarak yüzde 25.5'a çıkan faiz yeniden yüzde 24'e inmiş oldu

son dakika

TCMB swap piyasasında Türk Lirası faizini yüzde 25.5'ten yüzde 24'e düşürdü. Banka ayrıca, 9 Mayıs'ta ara verdiği repo ihalelerine de yeniden başladığını duyurdu.

Swap konusu 31 mart yerel seçimleri öncesi kamuoyunu meşgul etmişti ve yabancıların TL satmasını önlemek için TCMB swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırını yüzde 10'dan 20'ye yükseltmişti. 

Banka, bünyesindeki döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırını 28 Mart'ta yüzde 20'den yüzde 30'a, 4 Nisan'da da yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarmıştı. Londra swap piyasasında faizler yüzde 1400'ü aşmıştı.

Swap işlemi ise iki tarafın bir varlık veya yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirmesine deniyor.

Amaç faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişimlerle ortaya çıkan riski en aza indirmek. Bu nedenle ithalatçı ve ihracatçı şirketler için önemli bir işlem. Swap, özellikle döviz kurlarında oynaklık yaşandığı zamanlarda yatırımcının riskini azaltacak önemli bir araç olarak işliyor. Bu işlemler aynı zamanda yüksek getiri sağlayabiliyor.

Merkez Bankası bünyesinde 6 Mayıs tarihinde altın karşılığı swap piyasası da açılmıştı.

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