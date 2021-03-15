'Tek arkadaşımdı' dedi, hırsız vicdana geldi 0:00 / 0:00

İHA

Sivas'ta yalnız yaşayan Gürsel Karataş'ın "Tek arkadaşımdı" dediği televizyonu çalınmıştı, olayın medyada yer almasının ardından çalınan televizyon çöp poşetinin içerisinde evin önüne bırakıldı.

Sivas'ta Pulur Mahallesi 3. Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil ikamette yalnız yaşayan 57 yaşındaki Gürsel Karataş'ın evine giren hırsız girdi. Hırsız, eşi 2 yıl önce vefat eden ve yalnız yaşayan Karataş'ın "Tek arkadaşımdı" dediği televizyonunu çalarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, olayın şüphelisinin bulunması için çalışma başlattı. Hırsızın ve televizyonun bulunması için çalışmalar sürerken, televizyon bir çöp poşetinin içerisinde evin yakınlarına bırakıldı.

POLİS ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Karataş, evinin çevresinde televizyonu bulması üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, televizyon üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Olayın şüphelisi B.E., ekiplerin çalışmaları neticesinde yakalanarak polis merkezine götürüldü.

'ARKADAŞ GELDİ'

Gürsel Karataş, tek arkadaşı olan televizyonunun geri geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Dışarı hava almaya çıktım. Birde baktım şüphelendiğim çocuk arka tarafa doğru gidiyor. Peşinden gideyim dedim. Biraz ileri gittim. Türbenin arkasına baktığımda televizyon dayalı olarak orada duruyordu. Oraya bırakmış. Bir liranda kaybolsa insan üzülüyor. İster, istemez mutluyum. Arkadaş geldi" dedi.