Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde okulun 4. katından düşen 8. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti.

4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜ

AA'daki habere göre olay; Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Veliköy İmam Hatip Ortaokulunda öğrenim gören A.A, henüz bilinmeyen nedenle okul binasının 4. katından zemine düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan öğrenciyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

A.A. hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.