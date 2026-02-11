Canlı
        Son dakika: Tekirdağ'da okulun 4'üncü katından düşen 8'inci sınıf öğrencisi hayatını kaybetti

        Tekirdağ'da okulun 4'üncü katından düşen 8'inci sınıf öğrencisi hayatını kaybetti

        Tekirdağ'da 8'inci sınıf öğrencisi okulun 4'üncü katından zemine düştü. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan öğrenciyi hastaneye kaldırdı. Öğrenci, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 17:34 Güncelleme: 11.02.2026 - 17:34
        8. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti
        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde okulun 4. katından düşen 8. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti.

        4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜ

        AA'daki habere göre olay; Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Veliköy İmam Hatip Ortaokulunda öğrenim gören A.A, henüz bilinmeyen nedenle okul binasının 4. katından zemine düştü.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan öğrenciyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        A.A. hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

