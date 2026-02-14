Tekirdağ merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 25 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yürütülen çalışmada, Sevgililer Günü öncesinde kendilerini "büyücü", "medyum" ve "manevi hoca" olarak tanıtan şebekenin, muska yazma, büyü bozma ve manevi şifa vaadiyle 236 kişiyi yaklaşık 46 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

Şüphelilerin, vatandaşlara "üzerinizde ağır büyü var" diyerek sahte ritüeller düzenledikleri, muska yapma, tılsım bozma ve kurban bedeli adı altında, hiçbir dini ve ilmi karşılığı olmayan materyalleri, "tılsım" diyerek fahiş fiyatlara sattıkları belirlendi.

REKLAM

Mağdurlardan elde edilen kişisel verilerin ve özel durumların tehdit ve şantaj unsuru olarak kullanıldığı da tespit edildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, suça karıştığı belirlenen 25 şüpheli, "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan Tekirdağ, İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Afyonkarahisar ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, büyü yapımında kullanılan çok sayıda materyal, cep telefonları, bilgisayarlar, harici bellekler ve 39 bin lira ele geçirildi.