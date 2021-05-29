Telefonla oynarken ölüme sebep oldu! İşte istenen ceza! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, 21 Nisan günü saat 06.30 sıralarında Sultangazi Mescid-i Selam'dan özel halk otobüsünü devir alan şüphelinin 36L hattının seferini yapmak üzere yola çıktığı belirtildi.

LİMİT 30 KM'YKEN 61 KM İLE GİDİYORDU

Sabah saat 07.21 sıralarında Beşiktaş'taki Balmumcu Tüneli içerisine giren otobüs şoförü Baki Tatlı'nın araç kullandığı sırada sol eline şarj bağlantısında olan cep telefonunu eline alarak telefonuyla uğraşmaya başladığı, bu sırada hızını azaltmayarak 30 km hız limiti olan tünele 61 km hızla girerek tünel içerisinde bariyerlere çarptığı anlatıldı.

BARİYERLERE SIKIŞARAK CAN VERDİ

DHA'da yer alan habere göre çarpmanın etkisiyle savrulan otobüsü düzeltmek için 65-67 km hıza çıkan şoförün, bariyerlere saplandığı, 31 yaşındaki Sevgi Yamaç Yalçın otobüse saplanan bariyere sıkışıp hayatını kaybettiği kaydedildi.

Munür Bozkurt'un ise vücudunda kırık olacak şekilde ağır yaralandığı belirtildi.

BİLİRKİŞİ: 'ŞOFÖR ASLİ KUSURLU'

Olay nedeniyle gözaltına alınan şoför Baki Tatlı, aynı gün tutuklanarak cezaevine gönderildi. İddianamede, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, seyir halinde cep veya araç telefonu kullanmak suretiyle ya da benzer haberleşme cihazlarını alarak kullanmak suretiyle kural ihlalinin açıkça gerçekleştiği ve sürücülerin kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, yaklaşırken hızını azaltmak zorunda bulunmasına rağmen hızını azaltmayarak hız sınırının iki katı civarında hızı aşmak suretiyle ölümlü ve yaralamalı kazaya sebebiyet verdiği ifade edildi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

Asli kusurlu olduğu ve herhangi bir kusur atfedilebilecek kişinin bulunmadığı vurgulanarak şoför Baki Tatlı hakkında, "Taksirle ölüme ve yaralama neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi. İddianame kabul edilirse, şüpheli Baki Tatlı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.