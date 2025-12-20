Habertürk
        Haberler Gündem Trafik Son dakika: TEM'de otomobil, gişenin beton bariyerine çarptı; anne ile oğlu öldü

        TEM'de otomobil, gişenin beton bariyerine çarptı; anne ile oğlu öldü

        Kocaeli'de Gebze'de otomobilin kontrolünü kaybeden Ümit Yıldız beton bariyerlere çarptı. Kazada Ümit Yıldız ve yanında bulunan annesi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 11:13 Güncelleme: 20.12.2025 - 11:13
        Anne ile oğlunun feci sonu!
        Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda gişenin beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü Ümit Yıldız (23) ile yanındaki annesi Menşure Yıldız, hayatını kaybetti.

        Kaza, dün TEM Otoyolu Gebze Organize Sanayi Bölgesi gişelerinde meydana geldi. Gişelerde Ümit Yıldız'ın kontrolünü kaybettiği otomobil, beton bariyere çarptı.

        Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, Ümit Yıldız ile yanındaki annesi Menşure Yıldız ağır yaralandı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki özel hastanelere sevk edildi. Tedaviye alınan anne ile oğlu, kurtarılamadı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

