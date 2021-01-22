Terör gazisine komşu saldırısı! 0:00 / 0:00

İHA

Kepez ilçesinde yaşayan gazi Gökhan Koç, iki ayağını 5 yıl önce piyade uzman çavuş olarak görev yaptığı Hakkari’nin Dağlıca bölgesindeki patlamada kaybetti.

İHA'da yer alan habere göre, Pınar Koç ile hayatını birleştiren Gökhan Koç, ilçede bir apartmanın 3. katına taşındı. Koç, geçtiğimiz Salı günü asansörde tadilat yükü taşıyan karşı komşusu baba oğul, L.Y ve Z.Y’ye, asansörde yük taşındığı zaman bozulduğunu ve yapımının uzun sürdüğünü, kendisi dairesine inip çıkmada zorluk yaşadığını söyledi.

Uyarısının ardından otomobiline binen Koç’u Z.Y aradı ve telefonu babası L.Y’ye verdi. Baba gazi Koç’a, ”Kafanı kırarım senin” dedi. Bu konuşmaları telefonun hoparlörü açık olan yönetici M.E. de duydu. Konuşmanın ardından Gökhan Koç, apartmanın önüne geldi.

Bu sırada ise Z.Y. Koç'a yönelik hakaretlerde bulundu. L.Y. de, “Gaziliğine mi güveniyorsun, yazık senin gibi gaziye, bana mı gazi oldun” dedi. Z.Y ise, gaziye, “Tadilatı da durduracağım, senin burayı da yıktıracağım, sende rahat oturamayacaksın” dedi.

Tartışmanın olduğu yere gelen eşi Pınar Koç’u ise baba oğul çekiştirdi. Koç, eşine zarar verilmesin diye araya girdiğinde Z.Y. tarafından kapüşonu çekilerek yere düşürüldü.

Ayakları protez olduğu için yere düşen Koç’un yüzüne Z.Y. dizi ile vurdu. Baba L.Y.’de gazi Koç’u yerde sürükledi. Polisin olay yerine gelmesiyle daha fazla darp edilmekten kurtulan Gökhan Koç, sağlık raporu alarak baba oğul hakkında şikayetçi oldu.

Olayla ilgili açıklama yapan Gökhan Koç, "Asansörde yük taşıyorlardı. Yük taşınmaması gerektiğini, bozulunca yapımının uzun sürdüğünü söyledim. Protez kullandığımı ve asansör bozulunca 3. kattan inip çıkamadığımı söylediğim halde, yük taşıdılar. Asansörün kapanmasına neden oldular. Asıl olay buydu devamı geldi. Komşumun dairesinin tadilat molozlarını asansörden indirdiği sırada bozulmasın diye yönetici kapattı. Sonra telefonla görüştük. 'Molozları niye asansörden indirmiyorum, siz indirdiniz, biz sizin pisliğinizi temizledik biz de yaparız. Oraya gelirsen kafanı kırarım senin, bizde yaparız' dedi. Ardından kapıda karşılaştık. Z.Y., eşimi kolundan tutup tartaklayıp çekilmesini istedi. Daha sonra eşim, ’Sen bana neden dokunuyorsun” dedi. Ben de aralarına girerek müdahale etmek istedim. Kıyafetimin kapüşonundan tutarak beni çekmesiyle ayaklarım protez olduğu için ayakta duramadım. Yere kapaklandım. Yere düşmemle şahsın babası arkamdan sarıldı. Z.Y. de yüzüme diziyle vurup dişimi kırdı. Yerde sürüklendim” dedi.

"GAZİLİĞİME HAKARET ETTİLER"

Durumu polise haber verdiğini anlatan Koç, “Öncesinde tartışmıştık. 112’ye telefonda, “Gaziyim engelliyim, ekiplerin gelmesini istiyorum” dediğimde Z.Y, bana, “Gaziliğine mi güveniyorsun, bana mı gazi oldun diyerek” hakaret edip tehditler savurdu. Polisler gelmese darp etmeye devam edeceklerdi. Polisler gelince beni bıraktılar” diye konuştu.

5 YIL ÖNCE GAZİ OLDU

5 yıl önce Hakkari Dağlıca’da patlama sonucunda iki ayağının ampute olduğunu kaydeden Gökhan Koç, “2 ayağımı kaybettim şimdi protez kullanıyorum. Konuyla ilgili bugün de savcılığa şikayette bulunduk. Şahitlerimiz var, ifadelerini verdiler. En kısa sürede sonuçlanmasını istiyorum. Gazilerin bu şekilde, engelli bir gazinin ayakların altına alınmasını istemiyorum. Ben bu ayaklarımı vatan için verdiysem bana bu reva görülmemeli. Bu şekilde olmaması gerekir. O olayda gözlüğüm kırıldı, dişim kırıldı, sürüklediler dizlerim yara oldu, parmağım bandaja alındı. Bunları hakketmiyorum” İfadelerine yer verdi.

"GURURU AYAKLAR ALTINA ALINDI"

Gazi Gökhan Koç’un eşi Pınar Koç ise, “Önce eşimi tehdit edip, üzerine yürümüşlerdi. O görüntüleri savcılığa verdik. Biz eşimle kapıda konuşurken o kişinin geldiğini bile görmedim. Beni omzumdan çekerek tartakladı, 'Çekil şuradan' dedi. 'İzinsiz bana dokunamazsın' dedim. Gökhan ise, 'Eşime nasıl dokunursun' dedi. Onlar ise saldırmaya başladı. 'Sen nasıl gazi oldun senin gaziliğine yazıklar olsun, senin gaziliğine tüküreyim' dedi. Bir husumetimiz falan yok. Karşı komşumuz. Eşimin gururu ayaklar altına alındı. Eşimi sürüklediler. Kendi can güvenliğim yok. Psikolojimiz bozuldu. Eşimin başına ne gelir bilemiyorum" ifadelerine yer verdi. Öte yandan baba oğlun gazi Koç'un üstüne yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.