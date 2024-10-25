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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Terör propagandası yapan 33 şüpheli gözaltında

        Terör propagandası yapan 33 şüpheli gözaltında

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK'nın örgütsel etkinliklere katılan ve örgüt propagandası yapan 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 08:23 Güncelleme: 25.10.2024 - 08:35
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        Terör propagandası yapan 33 şüpheli gözaltında
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        İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK adına sokak olayları çıkarma arayışında olduğu belirlenen 35 şüpheli gözaltına alındı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturmada, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 44 şüpheli tespit edildi.

        Şüphelilerden 34'ünün örgütün gençlik yapılanmasında yer aldığı, bu zanlıların İstanbul'da başta molotoflu eylem olmak üzere diğer sokak eylemlerini yapma arayışında oldukları anlaşıldı.

        Soruşturmada 3 şüpheliye terör örgütü tarafından örgütün kırsal alanında eğitim verilerek İstanbul'a gönderildiği, 6 şüphelinin ise örgüt mensuplarına finansman sağladığı belirlendi.

        Savcılık kararının ardından polis ekiplerinin çok sayıda adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

        Diğer şüphelilere yönelik çalışmalar sürüyor.

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