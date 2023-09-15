THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
Türk Hava Yolları'nın (THY), Amsterdam-İstanbul seferini tamamlayan uçağının teknik bakımı sırasında iniş takımında bir ceset bulundu
Giriş: 15.09.2023 - 09:31 Güncelleme: 15.09.2023 - 09:58
Edinilen bilgiye göre, TC-JOA tescilli Airbus A330 tipi uçağın dün saat 23.30'da Amsterdam'dan İstanbul'a geldi.
UÇAK TEKNİK BAKIMA ALINDI
DHA'da yer alan habere göre İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçak daha sonra teknik bakıma alındı.
KAÇAK YOLCUNUN CESEDİ ÇIKTI
Bu sırada yapılan incelemede uçağın iniş takımında kaçak bir yolcunun cesedi bulundu. Olay yerine polis ekipleri çağırılırken, geniş soruşturma başlatıldı.