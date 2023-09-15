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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: THY uçağında kaçak yolcu ölümü! - Haberler

        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!

        Türk Hava Yolları'nın (THY), Amsterdam-İstanbul seferini tamamlayan uçağının teknik bakımı sırasında iniş takımında bir ceset bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 09:31 Güncelleme: 15.09.2023 - 09:58
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        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
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        Edinilen bilgiye göre, TC-JOA tescilli Airbus A330 tipi uçağın dün saat 23.30'da Amsterdam'dan İstanbul'a geldi.

        UÇAK TEKNİK BAKIMA ALINDI

        DHA'da yer alan habere göre İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçak daha sonra teknik bakıma alındı.

        KAÇAK YOLCUNUN CESEDİ ÇIKTI

        Bu sırada yapılan incelemede uçağın iniş takımında kaçak bir yolcunun cesedi bulundu. Olay yerine polis ekipleri çağırılırken, geniş soruşturma başlatıldı.

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