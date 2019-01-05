Ticaret Bakanlığı, yanıltıcı tanıtım yapanlar hakkında 8 bin 546 lira ile 341 bin 921 lira arasında değişen miktarlarda idari para cezası uygulanabileceği uyarısını yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son zamanlarda Bakanlığa yapılan bazı başvurularda tüketicilerin, yetkili olmadığı halde telefonda kendini yetkili servis gibi tanıtan; internet sitelerinde, broşürlerde ya da diğer reklam mecralarında yetkili servis olduğu izlenimi uyandıran, servis hizmeti verdiği markaların amblemlerine, logolarına veya ticari unvanlarına yer veren bazı yetkisiz firmalardan hizmet aldığı ve bu nedenle ciddi mağduriyetler yaşadıkları görüldüğüne dikkat çekildi.

Yapılan başvurular incelendiğinde, tüketicilerin sahibi oldukları ürünün yetkili servisine ulaşmaya çalışırken internette arama motorlarında yaptıkları arama sonucunda, genellikle "teknik servisi", "Türkiye servisi", "yetkili servis" şeklinde ifadelerin bulunduğu ilk bağlantıları tıkladıkları tespit edildiği kaydedildi.

tüketicilerin, ürünün kullanım, bakım ve onarımına ilişkin bilgiler ile yedek parça malzemelerini temin edebilecekleri yerlerin unvan, adres, telefon numarası ve benzeri diğer iletişim bilgileri için tanıtma ve kullanma kılavuzlarından faydalanmaları veya firmaların varsa kurumsal internet sitelerini ziyaret etmeleri de önem arz etmektedir.

Tüketicilerin bu yolla bulduğu internet sitelerinin çoğunlukla yetkili servis olmadığı görülürken, internette bulunan ilk telefon numarasının arandığı ve hizmet alınmaya çalışıldığı, ancak servis hizmeti veren bu kişilerin ve firmaların aslında yetkili servis olmadığının belirlendiği vurgulandı.

Bunun yanı sıra servis hizmeti alınan firmaların ürünü sebepsiz yere alıkoyma, orijinal olmayan parça montajı, gerçekte olmayan bir arızayı gerekçe göstererek fahiş miktarda para talebinde bulunma gibi mağduriyetlere sebep oldukları anlaşıldığına dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Yetkili servis olmadığı halde reklamlarında kendini yetkili servis gibi tanıttığı tespit edilen ya da haksız ticari uygulamada bulunan firmalar hakkında Reklam Kurulu tarafından kapsamlı bir inceleme yapılmaktadır. Bu çerçevede yanıltıcı tanıtım yapanlar hakkında 8 bin 546 lira ile 341 bin 921 lira arasında değişen miktarlarda idari para cezası uygulanabilecektir.

Diğer taraftan tüketicilerimizin satış sonrası hizmetlerden sorunsuz bir şekilde faydalanabilmeleri için, özellikle garanti süresi içerisinde arızalanan ürünlerini satış sonrası hizmet sunmada yetkisi veya yeterliliği bulunmayan ve merdiven altı olarak tabir edilen yerlerden ziyade ürünün üreticisi veya ithalatçısı tarafından düzenlenen tanıtma ve kullanma kılavuzunda belirtilen servis istasyonlarında tamir ettirmeleri önerilmektedir.

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