Tıp öğrencisi sahilde gitar çaldı! Çenesini kırdılar!

DHA

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, 30 Eylül günü saat 02.00 sıralarında, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf öğrencisi Çağatay Çelik, intörn olarak görev yaptığı acil servisteki mesaisini bitirdikten sonra bir gün sonra okulunda yapacağı sunum nedeniyle arkadaşlarıyla stres atmak için sahil kenarında yürüyüşe çıktı. Çelik, sahilde arkadaşlarıyla gitar çalıp şarkı söyledi.

İKİ SALDIRGAN LİSANSLI BOKSÖR ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre eve gitmek için toparlanan Çelik ve arkadaşlarına, yanlarına gelen 3 genç saldırdı. İki arkadaşı kaçarken, Çelik 3 kişinin tekme tokat saldırısına maruz kaldı. Çenesi kırılan Çelik, güçlükle kaçarak polisi ve ailesini aradı. Sahile gelen polis ekipleri, Mert B. (21),Murat B. (19) ve G.K.S.'yi (21) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden lisanslı boksör olduğu iddia edilen Mert B., Murat B. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. G.K.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇENESİNİN İKİ YANINA VİDA TAKILDI

Öğrenim gördüğü tıp fakültesi hastanesinde tedavi altına alınan Çağatay Çelik, çenesinden ameliyat oldu. Kırılan çenesinin sol ve sağ kısmında vida takılan Çelik, güçlükle konuşabiliyor. Çağatay Çelik, yaşadığı korku dolu anları güçlükle anlattı.

"KARDEŞ BANA DA BİR ŞARKI ÇAL"

Hastanedeki görevinden çıktıktan sonra bir gün sonraki sunumu öncesi arkadaşlarıyla stres atmak amacıyla sahile gittiklerini ifade eden Çelik, "Stres atalım diyerek sahilde gitar çalıyorduk. Eve dönmek için gitarı çantasına koyarken 3 kişi bize yaklaştı. İçlerinden biri bana, 'kardeş bana da bir şarkı çal' dedi. İstek bir şarkıda bulundu. Bende 'Tabi, çalarız' dedim.

"İSTEDİĞİ ŞARKIYI ÇALACAKTIM YUMRUK ATTI"

Tam oturdum gitarı çıkardım çalacağım. Adının Mert olduğunu sonradan öğrendiğim kişi bana gelip 'Sende sigara var mı?' dedi. Bende 'sonunu içtik, bende daha yok' dedim. Bunun üstünde hiç beklemediğim şekilde aniden bir yumruk yedim" dedi.

SAKLANARAK POLİSİ ARADI

Güçlükle ayağa kalktıktan sonra saldıran 3 kişiyle konuşmaya çalıştığını ifade eden Çelik, "Ben 'Sorun neyse çözebiliriz. Ben doktorum, babam askeriyede çalışıyor' derken başka yumruklar tekmeler yemeye başladım. Bu sırada 3 arkadaş sırayla vurdular bana. O sırada iki arkadaşım ilk fırsatta kaçmışlardı. Bende ilk fırsatta kaçtım. O sırada çenem kırılmıştı.

"BUNLAR GERÇEKTEN İNSAN DEĞİL"

Bu durumdayken 155'i ve ailemi bilgilendirmeye çalıştım. Çenem kırıldığı için zorlandım ve orada saklandım. Bu insanlar bana kalırsa insan değiller. Bir insana sebepsiz yere vurmak ya da şiddete başvurmak nasıl bir kafa anlamış değilim. Bana denk gelmesi de biraz üzücü oldu.

"HEP İYİ BİR İNSAN OLMAYA ÇALIŞTIM"

Çünkü ben hep iyi bir insan olmaya çalıştım. Yardımsever olayım, kendimi olabildiğimce geliştireyim ve insanlara öğrendiğim bilgileri paylaşıp onların da gelişimine yardımcı olayım istedim. Bunun benim başıma gelmesi çok üzücü oldu. Tedavim ne kadar sürecek belli değil. Ağzımdaki vidalar belki ömür boyu kalacak. Psikolojik olarak bende bir yükü olacak ama atlatabilirim de bilmiyorum" şeklinde konuştu.

"KARŞILARINDA DÜŞMAN VARMIŞ GİBİ DARP ETMİŞLER"

Emekli astsubay Fuat Çelik ise oğlunun olaydan sonra kendisini aradığını ancak konuşmasından sadece 'gel' dediğini anladığını söyledi. Oğlunun sahilde olduğunu bildiği için ilk olarak yolun karşısına geçtiği sırada trafik kazası geçirdiğini düşündüğünü ifade eden baba Çelik, "Hemen oraya gittik. Geldiğimizde polis arkadaşlar Kozlu sahili girişinde oğlumun suratı ise kanlar içindeydi ve konuşamıyordu. İki arkadaşı tanımadıkları 3 kişi tarafından durup dururken saldırıya uğradıklarını söylediler. Polis ekipleriyle hemen sahile gittik aramaya. Polislerden önce ben fark ettim ve polisler yakaladı. Dehşet verici bir olay. Birbirlerini tanımıyorlar. Benim çocuklarla veya onların hiçbir tanışmışlığı yok. Karşıdaki bir arkadaş lisanslı boksörmüş. Karşılarında büyük bir düşmanları varmış gibi yerde oturan çocuklara tekme tokat giriyorlar" dedi.

"SORUMLULARIN CEZASINI ÇEKMESİNİ İSTİYOR"

Oğlunun 4.5 saat süren ameliyatın ardından çenesine takılan vida sayesinde güçlükle konuşabildiğini ve 1.5 yıl boyunca tedavinin öngörüldüğünü anlatan Fuat Çelik, sözlerine şöyle devam etti: "Bu çocuklar sosyal medyada yine güzel şeyler yaptık. Hiç acımadık, hiç acımayacağız. Hiç tanımadığımız adamlara saldırmaya devam edeceğiz diye paylaşım yapıyorlar. Lütfen çocuklarımıza sahip çıkalım. Bunlar hepimizin çocukları. Bu çocuk doktor, geleceğimiz. Gecesini gündüzüne katıyor. Ben bu çocuğu bugünlere kolay getirmedim. Tıp fakültesini okudu, emek verdi.

"TEDAVİSİ 1.5 YIL SÜRECEK"

Hiç tanımadığı insanlar tarafından yüzü gözü dağılsın diye bu hale gelsin diye büyütmedik. Şarkı söylüyor gitar çalıyor. Her türlü müzik aletini kullanıyor. Şu an ne konuşabilir doğru dürüst ne de sesi çıkabiliyor. Yüzünde bir sürü vida takıldı. Birçok operasyon geçirecek. Ne zaman iyileşeceği belli değil. 1.5 yıllık bir süreç deniyor. Bunu hesabını kim verecek."