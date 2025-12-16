Habertürk
        Son dakika: Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun makam odasında dinleme cihazı bulundu

        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun makam odasında dinleme cihazı bulundu

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun Tokat Belediyesi başkanlık binası olarak kullanılan Canikli Konağı'nda vatandaşları kabul ettiği makam odasında dün akşam saatlerinde güvenlik birimleri tarafından gerçekleştirilen kontrolde dinleme cihazı bulunduğu bildirildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 11:35 Güncelleme: 16.12.2025 - 11:35
        Makam odasında dinleme cihazı bulundu
        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun makam odasında dinleme cihazı bulunduğu bildirildi.

        MAKAM ODASINDA DİNLEME CİHAZI BULUNDU

        AA'nın haberine göre; belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun Tokat Belediyesi başkanlık binası olarak kullanılan Canikli Konağı'nda vatandaşları kabul ettiği makam odasında dün akşam saatlerinde güvenlik birimleri tarafından gerçekleştirilen kontrolde dinleme cihazı bulunduğu belirtildi.

        "BİNA GÜVENLİK ALTINA ALINDI"

        Söz konusu tespitin ardından durumun derhal ilgili adli ve emniyet birimlerine bildirildiği aktarılan açıklamada, "Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerekli adli ve teknik süreçler başlatılmıştır. İncelemelerin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla bina güvenlik altına alınmış, ilgili alanlarda detaylı ve titiz çalışma gerçekleştirilmiştir. Süreç, ilgili kurumlar tarafından büyük hassasiyetle yürütülmekte olup, konuya ilişkin her türlü gelişme yasal çerçevede değerlendirilerek gerekli adımlar atılmaktadır." ifadesine yer verildi.

        "BU MAKAM ODASI TOKATLILARA AİTTİR"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yazıcıoğlu, göreve geldiği ilk günden itibaren planlı şekilde şahsına ve Tokat Belediyesine yönelik dezenformasyon ve karalama operasyonları aralıksız sürerken, yeni bir hukuksuzluğu, ilkesizliği ve ahlaksızlığı daha ortaya çıkarttıklarını aktardı.

        Yaptıkları inceleme neticesinde başkanlık binası olarak kullanılan Canikli Konağı'ndaki makam odasında dinleme cihazı bulunduğuna işaret eden Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

        "Bu makam odası Tokatlılara aittir. Hamdolsun, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren makam odamızın kapısını hiç kapatmadık, değerli hemşehrilerimizi sürekli burada misafir ettik. Rahmetli babam Recep Yazıcıoğlu'nun yolunda ilerleyip halkımıza hiçbir zaman kapımızı kapatmadık. Ayırmadan ve ayrıştırmadan herkesi misafir ettik, sohbet ettik, dua aldık. Ne sosyal medya saldırıları ne iftiralar ne dinleme cihazları ne de siber korsanlıklar bizleri, Tokat sevdası yolundan döndürebilecektir. Algı operasyonları, siber korsanlıklar, saldırılar ve kirli oyunlar, Türk milletinin vicdanında hükümsüzdür. Biz, milletimizin bize verdiği emanetin bilinciyle Tokat'ımıza hizmetten asla geri durmayacağız."

        Dinleme cihazının tespiti ile gerekli olay yeri inceleme işlemlerinin yapıldığını ve Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma işlemlerine başlanıldığını vurgulayan Yazıcıoğlu, "Bu hayasız saldırının arkasında kim olursa olsun adalet önünde hesap verecektir. Tokat Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet'e ve Türk milletinin değerlerine bağlı kalarak şeffaf, açık ve doğru bildiklerinden taviz vermeden yoluna devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

