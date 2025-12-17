Habertürk
        Son dakika: Tokat'ta kayıp kadından 3 yıldır haber alınamıyor

        Tokat'ta kayıp kadından 3 yıldır haber alınamıyor

        Tokat'ta 17 Aralık 2022 tarihinde kaybolan 64 yaşındaki 5 çocuk annesi Arife Gökçe'den aradan geçen 3 yıla rağmen haber alınamıyor. Yapılan arama çalışmaları ve yürütülen soruşturmalardan şu ana kadar herhangi bir sonuca ulaşılamadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 10:34 Güncelleme: 17.12.2025 - 10:34
        3 yıl önce kaybolmuştu... Haber alınamıyor
        Tokat’ta 17 Aralık 2022 tarihinde kaybolan 64 yaşındaki 5 çocuk annesi Arife Gökçe’den aradan geçen 3 yıla rağmen haber alınamıyor. Yapılan arama çalışmaları ve yürütülen soruşturmalardan şu ana kadar herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

        Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde yaşayan evli ve 5 çocuk annesi Arife Gökçe, 17 Aralık 2022 tarihinde kayboldu. Gökçe’nin kaybolmasının ardından bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı

        ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

        AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kadavra ve iz takip köpekleriyle yapılan çalışmalarda, yaklaşık iki hafta boyunca arama yapıldı ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Arife Gökçe’ye mesaj atarak rahatsız ettiği iddia edilen Sinan S. isimli şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheli, jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Sinan S.’nin, 2018 yılında İstanbul’da bir çocuğa yönelik istismar iddialarıyla tutuklandığı öğrenildi.

        1097 GÜNDÜR KAYIP

        Arife Gökçe’nin kayboluşunun üzerinden bin 97 gün geçmesine rağmen ne kendisine ne de kayboluşuna dair bir ize ulaşılamadı.

