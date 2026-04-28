TOKİ KURA SONUCU NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, sorgulama işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden kolayca gerçekleştirebilir. Sistem üzerinden yapılan sorgulama sayesinde başvuru sonucu, hak sahipliği durumu ve isim listesi bilgilerine hızlı şekilde ulaşmak mümkün olur.

e-Devlet üzerinden TOKİ kura sonucu sorgulamak için öncelikle platforma T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılması gerekir. Giriş işleminin ardından arama bölümüne "TOKİ başvuru sonucu sorgulama" yazarak ilgili hizmet ekranına ulaşabilirsiniz. Açılan sayfada başvuru bilgilerinize ait sonuçlar detaylı şekilde görüntülenir. Ayrıca sistem üzerinden asil ve yedek liste durumu da kontrol edilebilir. Böylece TOKİ İstanbul kura sonuçlarına dair tüm bilgilere tek ekran üzerinden erişim sağlanabilir.