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Tokyo'da OHAL ilan edildi! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Japonya hükümeti, artış trendini koruyan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı başkent Tokyo’da 22 Ağustos'a kadar olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Japonya, Tokyo Olimpiyatları'na 2 hafta kala Tokyo'da 22 Ağustos'a kadar OHAL ilan edildiğini duyurdu.

2020 başından bu yana Tokyo'da dördüncü kez olağanüstü hal uygulaması yürürlüğe girdi.

OHAL PLANI GÜNDEME GELMİŞTİ

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, yeterli düzeyde düşüş göstermeyen Kovid-19 vakalarına karşı başkentte olağanüstü hal uygulanması yeniden gündemde olduğu belirtilmişti.

Suga, "Tokyo’daki vakalar yükseliş trendinde. Salgının yayılmasını durdurmak için elimizden geleni yapacağız" diyerek yeni bir olağanüstü hal sinyali verdi.

Hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti Başkanı Omi Şigeru, vakaların yükseliş seyrini koruması halinde Tokyo Oyunları esnasında sağlık altyapısının zorlanabileceğini söyledi.

Tokyo Valisi Koike Yuriko da başkentteki vaka seyrini "oldukça ciddi" şeklinde niteledi ve turnuvanın güvenli bir şekilde düzenlenebilmesine yönelik çabaları hızlandıracaklarını söyledi.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.