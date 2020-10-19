AA

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Davut Gençalp ile tarafların avukatları katıldı.

AA'nın haberine göre esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, öldürme kastı ile hareket eden ancak eylemi teşebbüs aşamasında kalan sanığın, "Ecelin benim elimden olacak" şeklindeki sözleri dikkate alınarak "eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "tehdit" suçlarından 13 yıl 6 aydan 22 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Müşteki Büşra Gençal'in avukatı, mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanığın bu kapsamda cezalandırılmasını istedi.

Sanığın avukatı da mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, sanık avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Büşra Gençalp ile sanık Davut Gençalp'in boşanma aşamasında oldukları, anlaşmalı boşanmak için 6 Eylül 2016'da adliyeye gittikleri anlatılmıştı.

Adliyeye giderken sanığın barışmak istediğini söylediği ancak müştekinin bunu kabul etmediği aktarılan iddianamede, bunun üzerine sinirlenen Davut Gençalp'in aracın torpidosundan tornavidayı alarak cebine koyduğu belirtilmişti.

Sanığın aracını Esenler'de otoban kenarına çektiği, burada müştekiyi yere yatırarak boğazını sıktığı, burnunu ısırdığı ve "Ecelin benim elimden olacak." şeklinde sözler sarfettiği bildirilen iddianamede, Davut Gençalp'in cebinden çıkardığı tornavida ile doktor raporuna göre eşini, "Basit tıbbi müdahale ile giderilecek" şekilde yaraladığı kaydedilmişti.

İddianamede, sanık Davut Gençalp hakkında "tehdit" ve "eşini kasten silahtan sayılan tornavida ile yaralama" suçlarından 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti

Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada, sanık Davut Gençalp "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 ay, "tehdit" suçundan da 6 ay hapis cezası olmak üzere toplam 2 yıl hapse mahkum edilmişti.

İTİRAZ ÜZERİNE HÜKÜM BOZULDU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile sanık avukatının itirazı üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, dosya içerisinde bulunan ve olay sonrası Büşra Gençalp'in durumunu gösteren fotoğrafların incelenmesinde baş, boyun ve vücudunun tornavida darbesi sonucu kanlar içinde kaldığının, bitkin vaziyette olduğunun anlaşıldığını belirtilmişti.

Dairenin kararında, doktor raporunun yetersiz olduğu ve bu haliyle Büşra Gençalp'e yönelik eylemin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olduğunun kabul edilemeyeceği ifade edilmişti.

Sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanması gerektiği aktarılan kararda, dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine ve sanık hakkında kurulan hükmün bozulmasına hükmedilmişti.

Dosyanın, Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesinin ardından görülen ilk duruşmada sanık Davut Gençalp hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Mart ayında görülen davanın ikinci duruşmasına katılan sanık Gençalp tutuklanmıştı.