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Toygun Ateş yaşamını yitirdi

Koronavirüs tedavisi gören 66 yaşındaki sinema sanatçısı Toygun Ateş, hayatını kaybetti. Malatya'ya 'Gizemli Köy' filminin çekimi için gelen ve korona testi pozitif çıktıktan sonra tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde entübe edilen Ateş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı

SON DAKİKA: Usta oyuncu Toygun Ateş yaşamını yitirdi! - Magazin haberleri
Usta oyuncudan acı haber
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AA

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören sinema sanatçısı Toygun Ateş, vefat etti.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, yaptığı açıklamada, Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakımda cihaza bağlı tedavi gören Toygun Ateş'in vefat ettiğini bildirdi. Ateş'in 9 gündür hastanede tedavi gördüğünü belirten Beytur, "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

SOLUNUM CİHAZINA BAĞLANMIŞTI

Film çekimi için Malatya'da bulunan 66 yaşındaki Ateş'in yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmış, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan oyuncu, koronavirüs yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlanmıştı.

"ÇEKİMLERE ARA VERDİK"

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çekilen Gizemli Köy filminin yönetmeni Okan Ege Ergüven, yaklaşık 3 aydır filmin çekimlerinin sürdüğünü, Ateş'te halsizlik olduğunu fark edince çekimleri iptal ettiklerini anlattı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı testin pozitif çıkması üzerine Toygun Ateş'in hastaneye kaldırıldığını dile getiren Ergüven, "Sette zaten koronavirüs nedeniyle az kişiyle çalışıyoruz. Bugün vefat ettiğini üzüntüyle öğrendik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Çekimlere ara verdik" diye konuştu.

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Toygun Ateş'in sağlıklı ve oyunculuğunu yaptığı filmdeki son görüntüsü ortaya çıkmıştı.

Fotoğrafta yönetmeninin nasıl oynaması hakkında konuştuğu Toygun Ateş'in rolünün çekilmesinin ardından kamera arkasında oyuncularla muhabbet ettiği görülüyor.

TOYGUN ATEŞ HAKKINDA

2 Haziran 1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Toygun Ateş, İstanbul Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Çok sayıda tiyatro oyununda oynayan Ateş, sinema oyunculuğuna 1976 yılında başladı.

Toygun Ateş, 1976'dan itibaren 100'den fazla sinema ve dizi filminde oynadı. Seslendirme sanatçısı olarak hem seslendirme yönetmenliği hem çeşitli yapımlar için seslendirmeler yaptı. Sinema yönetmeni ve senaryo yazarı da olan Toygun Ateş, yeni projelerde oyuncu ve senarist olarak yer almaya devam ediyordu.

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