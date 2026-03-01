Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Trabzon'da istinat duvarı çöktü, 9 katlı bina zarar gördü | Son dakika haberleri

        Trabzon'da istinat duvarı çöktü, 9 katlı bina zarar gördü

        Trabzon'da istinat duvarı çöktü. Çöken duvar nedeniyle 9 katlı binanın 1 ve 2'nci katındaki iki dairede hasar oluştu. Kaya ve toprak parçaları dairelere dolarken, olayda yaralanan olmadı. Hasar gören bina dron kamerasıyla görüntülenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Giriş: 01.03.2026 - 17:15
        Trabzon'da istinat duvarı çöktü
        Trabzon’un Yomra ilçesinde çöken istinat duvarı nedeniyle binanın 1 ve 2’nci katındaki 2 dairede hasar oluştu. Hasar gören bina dron kamerasıyla görüntülendi.

        İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

        DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Trabzon’un Yomra ilçesinde meydana geldi. 9 katlı binanın yanındaki istinat duvarı çöktü.

        2 DAİREDE YOĞUN HASAR MEVCUT

        İrili ufaklı kaya parçaları nedeniyle binanın 1 ve 2'nci katındaki 2 dairenin pencerelerinin camları kırıldı, odalar kaya ve toprakla doldu.

        "DUVAR KOPMAYA MEYİLLİYDİ"

        Mahallede oturan Mustafa Şahin, “Saat 05.00 sıralarında duvar çöktü. Duvar da kopmaya meyilliydi. Evlerde kimse yaşamıyordu. Yağmur da yağınca çöktü. Yaralanan olmadı” dedi.

        "BAKTIM Kİ DUVAR ÇÖKMÜŞ"

        Fatma Çiçek ise “Sabah saatlerinde sesi duydum. Uyuyordum sesi duydum, baktım ki duvar çökmüş” diye konuştu. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        #trabzon
        #Son dakika haberler
