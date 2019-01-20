Trabzonspor'un Başakşehir'i ağırladığı maçta sakatlanan ve oyuna devam edemeyen sağ bek Joao Pereira'nın durumu belli oldu. Potekizli oyuncunun sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi.

Pereira'nın 6 ila 8 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.

"BİR OYUNCUNUN AYAĞI KIRILIYORSA, BUNU GÖRMESİ GEREKEN GÖZ GÖRMÜYORSA ORADA SIKINTI VAR DEMEKTİR"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sakatlığa dair açıklamalarda bulundu ve şunları söyledi:

"Pereira'nın ayak tarak kemiğinde kırık var. Arkadan yapılan bir darbe sonucu tarak kemiği kırıldı. Sahalardan ne kadar uzak kalacağını yarın sağlık ekibimiz yapacak ama 4-6 hafta oynayamayacak gibi görünüyor. Sporcu sağlığı sadece iki oyuncu kafa kafaya çarpışında önde olmuyor. Bir oyuncunun ayağı kırılıyorsa, bunu görmesi gereken göz görmüyorsa, orada bir sıkıntı var demektir."