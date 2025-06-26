Trabzonspor Onuachu için Southampton'la anlaştı Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden ve hücum hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, eski oyuncusu Paul Onuachu için kulübü Southampton ile anlaşma sağladı.

Habertürk Giriş: 26.06.2025 - 21:28 Güncelleme: 26.06.2025 - 22:08 facebook

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